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عسكريون من روسيا وأمريكا يجرون مباحثات حول الأوضاع في أوكرانيا

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عسكريون من روسيا وأمريكا يجرون مباحثات حول الأوضاع في أوكرانيا عسكريون من روسيا وأمريكا يجرون مباحثات حول الأوضاع في أوكرانيا

 

ارشيفية

أعلن مسئول كبير في وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن مؤسسات الدفاع الأمريكية والروسية، على اتصالات دائمة فيما بينها لبحث الأوضاع الأوكرانية.

وقال رئيس دائرة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية سيرجي كوشليف – في تصريح نقلته وكالة أنباء “إيتارتاس” إن مسئولى دفاع البلدين يجرون مباحثات جوهرية فى جو من الصدق والصراحة.

وأضاف المسؤول الروسي: “نحن مستعدون لشرح منطقية الإجراءات الروسية بما فى ذلك نشاط القوات الروسية في المنطقة الواقعة على الحدود الأوكرانية.. موضحا أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسى فاليري جيراسيموف يتحدث مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارتن ديمبسي، كما تحدث وزيرالدفاع الروسي سيرجي شويجو مع نظيره الأمريكي تشاك هاجل حوالي ثلاث مرات، ولم تشتمل هذه المحادثات على أي موضوعات يحظر التحدث فيها”.

وتابع بالقول إنه لا يرى أسبابا لعدم الثقة فى الوعود التى قطعها الوزراء على أنفسهم فى وقت سابق، وإن مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية عقبوا على تصريحات الغرب بأن 40 ألف جندي من القوات الروسية قد حشدت على الحدود الأوكرانية، وثبت بالدليل القاطع عقب دراسة الصور فى فيينا بعناية، أن روسيا لم تنشر أي قوات لها فى أوكرانيا.

واختتم كوشليف تصريحاته بأنه لا يحق لأحد إلقاء أي اتهامات جزافا، واصفا سياسة الاتحاد الروسي بالشفافة على وجه الخصوص.

 

أ ش أ

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