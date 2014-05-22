بروتوكول تعاون مع المشروعات الصناعية والمعدنية بالسويس
عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اجتماعاً مع المهندس أسامة حشاد رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لبحث الاجراءات لتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة السويس والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة والاستثماربشأن الاعمال والخدمات الاستثمارية المطلوبة للمشروعات والمناطق الصناعية بالمحافظة.
حضر الاجتماع المهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد للمحافظة و المهندس جمال محمد غانم رئيس قطاع المشروعات واللواء سمير مشعل رئيس ادارة مركزية للمشروعات بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار.