حريق هائل يلتهم حظيرتا مواشي بأسيوط

تلقي اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطارا من مركز شرطة صدفا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بحظيرة مواشي بناحية البارود شرق ـ دائرة المركز .

وبالانتقال وقوات الحماية المدنية والفحص تبين نشوب الحريق بحظيرتين مواشي مكونين من طابق واحد ومعرشتين بالبوص والعروق الخشبية والجريد ملك كلا من حسين هـ . ع 60سنة فلاح وشقيقه عبد الرحيم هـ . ع 62 سنة بالمعاش مقيمين بذات الناحية وتم السيطرة وإخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية .

ونجم عن الحريق نفوق 4 روؤس ماشية وإصابة 2 واحتراق جرار زراعي وكمية من القمح والتبن والكيماوي والبوص والعروق الخشبية .