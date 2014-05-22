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إخوان بلا عنف: قطر رصدت 54 مليون دولار لإفساد الانتخابات الرئاسية

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إخوان بلا عنف: قطر رصدت 54 مليون دولار لإفساد الانتخابات الرئاسية إخوان بلا عنف: قطر رصدت 54 مليون دولار لإفساد الانتخابات الرئاسية

ارشيفية

أكدت حركة إخوان بلا عنف ” أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب ديني و الامتناع عنها إثما كبيرًا يحاسب عليه الفرد أمام رب العاملين ” .

وأشارت الحركة في بيانها الصادر اليوم إلى تحركات جماعة الإخوان قائلة ” إن استمرار النهج اللاسلمي من قبل قيادات جماعة الإخوان تعبيرًا عن حالة العزلة التي تعيشها تلك القيادات وانفصالهم عن مجريات الأحداث التي تمر بها البلاد حيث عقدت الجماعة اجتماعا فى لندن منذ ساعات للوقوف عن الاجراءات التي سوف يتم اتخاذها لعرقلة المشهد السياسي” .

كما أضافت ” قدمت قطر مساعدات وصلت إلى 54 مليون دولار لدعم بعض الحركات والقوى السياسية وعلى رأسها جماعة الإخوان لعرقله المشهد السياسي وتنظيم مظاهرات واعتصامات مفتوحة في الميادين العامة تنديدًا بتزوير الانتخابات والعمل على التواصل مع لجنه الاتحاد الاوربي والأفريقي لتقديم شكاوى ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لوجود تجاوزات فى الانتخابات” .

 و ناشدت الحركة كافة طوائف الشعب المصري المشاركة وبقوة في الانتخابات القادمة، معلنة عن مشاركتها في التصويت في الانتخابات وتناشد كافة تيارات الاسلام السياسي الغير متورط في أحداث العنف أو التحريض عليها بالمشاركة في الانتخابات واعتبار التصويت واجب شرعي وديني .

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