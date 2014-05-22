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بالفيديو .. تاريخ 4 نهائيات أوروبية من بلد واحد

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بالفيديو .. تاريخ 4 نهائيات أوروبية من بلد واحد بالفيديو .. تاريخ 4 نهائيات أوروبية من بلد واحد

للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، تسيطر دولة واحدة بفريقين على نهائي دوري أبطال أوروبا، بفضل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد يوم السبت المقبل.

إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا، أربع دول أوروبية سبق وأن تم تمثيلها في نهائي دوري الأبطال بفريقين.

ويعرض FilGoal.com في التقرير التالي، الأربعة نهائيات الذي شهدوا صدام بي فريقين من نفس الدولة.

إسبانيا .. ريال مدريد 3-0 فالنسيا (2000)

إيطاليا .. ميلان 0-0 "3-2" يوفنتوس (2003)

إنجلترا .. مانشستر يونايتد 1-1 "6-5" تشيلسي (2008)

ألمانيا .. بايرن ميونيخ 2-1 بروسيا دورتموند (2013)

إسبانيا .. ريال مدريد ؟-؟ أتليتكو مدريد (2014)

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فيديو اليوم السابع

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