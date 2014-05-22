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رايتشل بيلسون حامل بطفلها الأول

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الخميس 22-05-2014 14:35

تستعدّ النجمة الأمريكية Rachel Bilson لإنجاب طفلها الأول، بعد علاقة طويلة مع النجم Hayden Christensen.
وأكّد مصدر مقرّب من النجمين الخبر، بعد ظهور علامات الحمل على Rachel، وقال إّنّهما تحدثا عن الأمر منذ فترة وهما متحمسان جداً، وجميع  الأصدقاء سعداء من أجلهما.

يُذكر أنّ الثنائي Hayden و Rachel مرتبطان منذ العام 2007، وخطبا في العام 2008، لكنهما فسخا الخطوبة في آب/أغسطس 2010، ليتصالحا بعد 3 أشهر فقط.

 

 

 

 

 

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