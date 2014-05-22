هيفا وهبي ومحمد سامي في عزاء حسين الإمام

حرصت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي على تقديم واجب العزاء في النجم الراحل حسين الإمام، وقد كان يبدو عليها الحزن الشديد، وهو ما لم تتمكن من إخفائه على الهواء مباشرة، حيث تلقت الخبر وهي على الهواء مباشرة في برنامج "شكلك مش غريب".

هيفا حضرت بصحبة محمد سامي مخرج مسلسلها "كلام على ورق" والذي يشاركها في برنامج "شكلك مش غريب"، كما حضر معها مدير أعمالها مصطفى سرور.

كما حرص على تقديم واجب العزاء عدد كبير من النجوم، خاصة أن علاقة الإمام كانت طيبة بالوسط الفني وله الكثير من الصداقات التي امتدت على مدار أعوام.

كان من بين الحضور الفنان محمد منير الذي بكى بحرارة، كذلك النجوم يسرا وغادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري والفنان أحمد السقا، الذين حرصوا على مواساة الفنانة سحر رامي زوجة حسين الإمام التي كانت منهارة تماماً، كما وقد شاركها في تلقي العزاء ابنها وشقيقتها الفنانة علا رامي وأقيم العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين.

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