أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

وفاة المخرج مدحت السباعي

Google+ Print
وفاة المخرج مدحت السباعي وفاة المخرج مدحت السباعي

الخميس 22-05-2014 14:58

توفي منذ قليل المخرج المصري مدحت السباعي عن عمر 65 عاماً، وهو زوج المنتجة ناهد فريد شوقي التي فقدت نجلها فريد المرشدي منذ شهور فقط، وهو كذلك والد الممثلة الشابة ناهد السباعي.
وتقام مراسم الجنازة بعد عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود ولم يتحدد حتى الآن موعدا لإقامة العزاء.
الجدير بالذكر أن أخر أعمال السباعي كان مسلسل "نظرية الجوافة" مع الفنانتين الهام شاهين وسماح أنور.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي