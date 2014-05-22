وفاة المخرج مدحت السباعي

توفي منذ قليل المخرج المصري مدحت السباعي عن عمر 65 عاماً، وهو زوج المنتجة ناهد فريد شوقي التي فقدت نجلها فريد المرشدي منذ شهور فقط، وهو كذلك والد الممثلة الشابة ناهد السباعي.

وتقام مراسم الجنازة بعد عصر اليوم من مسجد مصطفى محمود ولم يتحدد حتى الآن موعدا لإقامة العزاء.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال السباعي كان مسلسل "نظرية الجوافة" مع الفنانتين الهام شاهين وسماح أنور.

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