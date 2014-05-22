بيان شديد اللهجة لـ"الدفاع عن الحريات" للرد على وقف "حلاوة روح"

في أوّل رد فعل رافض لقرار لجنة التظلمات في وزارة الثقافة بعدم إعادة عرض فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفا وهبي، أصدرت جبهة الإبداع بياناً صحفياً وصفت فيه القرار بالصادم، موضحة أنّ سحب ترخيص العمل يعد سابقة لم تعرفها السينما المصرية منذ عقود ومنذ فترات تنتمي لأحلك مراحل الديكتاتورية في مصر.

وأضاف البيان "مؤسف أن يكون من جلس اليوم في لجنة التظلمات ليمنع عرض فيلم في رياء ومنافقة صريحة لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، بسحب الفيلم، منهم أساتذة في المعهد العالي للسينما، حيث تعلمنا يوماً حرية التفكير والتعبير، ومنهم من حثنا عليها، وهذا يزيدنا قلقاً بخصوص مستقبل مظلم للأجيال القادمة التي ستتعلم على أيادي أعضاء محكمة التفتيش".

وأكّد البيان عدم تنازل جبهة الدفاع عن موقفها بأن سحب الفيلم بقرار من الحكومة هو قرار فاشي، وسابقة أن تقوم لجنة التظلمات برفض فيلم قبلته الرقابة من قبل، بينما كان دورها سابقاً هو أن تحتوي عقولاً مثقفة متفتحة تحل أزمات الرفض الرقابي لبعض الأفلام الجريئة، فإذا بها تعكس الآية إرضاء لخاطر رئيس الوزراء، ولاعتقاده أنه قيم أخلاقي على المجتمع"."

وأضاف البيان "كانت الجبهة قد بدأت في الفترة الماضية في تقبل حسن نية الوزارة في تشكيل لجنة إعادة تأهيل الرقابة، والتي درج على تسميتها بلجنة الرقابة المجتمعية، ولكن ذلك التوجه يسحب منا أي ثقة تكونت في توجه الوزارة نحو تحويل جهاز الرقابة لجهاز للتصنيف العمري، بينما تقوم بسحب ترخيص فيلم في الأسبوع ذاته من خلال لجنة أخرى موحية أن المستقبل مظلم في تعامل السلطة مع حرية الفكر".

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