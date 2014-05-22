هل يفسد الطقس زفاف كيم كارداشيان؟

زفاف الموسم يهدّده الطقس، وفي حال زاد رداءة سيفسد الإحتفال المترقب في باريس لنجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian وخطيبها النجم Kanye West .

منذ الآن شكلت رداءة الطقس في العاصمة الفرنسية، حالة من التوتر والقلق للنجمة التي تخشى أن يفسد هطول الأمطار زفافها.

ونقل مصدر مقرب من النجمة قولها "آمل في أن لا يفسد المطر زفافي"، مضيفة "لا بد أن يتحسن الطقس... فالربيع في باريس يجب أن يتميز بالشمس الساطعة، ولكن كل ما نحصل عليه هو الأمطار".

كما ذكر المصدر أن Kim قلقة لأنها أنفقت الملايين لإقامة زفافها في أوروبا، وإذا سارت الأمور عكس مرادها فستكون تعيسة جداً.

يذكر أن الاحتفالات بزواج Kim Kardashian و Kanye West ، ستبدأ من قصر فرساي الفرنسي في 23 أيار الجاري، وستمتد طيلة عطلة نهاية الأسبوع.

هل تزوّجت كيم كردشيان وكانيي ويست سراً؟