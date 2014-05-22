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هجوم تونسي على لطيفة بسبب الجنسية المصريّة

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هجوم تونسي على لطيفة بسبب الجنسية المصريّة هجوم تونسي على لطيفة بسبب الجنسية المصريّة

الخميس 22-05-2014 15:47

أثار تصريح للمطربة لطيفة التونسيّة أدلت به لجريدة "البيان" الإماراتية، ردود فعل قويّة في بعض المواقع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.
فقد قالت لطيفة للصحيفة "تمنيت أن أكون مصرية حتى أتمكن من التصويت في الانتخابات للفريق رئيساً لمصر"، ما اثار موجة من النقد اللاذع لهذا الموقف، خاصة فيما يتعلق بأمنيتها أن تكون مصريّة. وقد شنّ الكثير من التونسيين هجوماً عنيفاً على الفنانة لطيفة، ونعتوها بأقذع النعوت ووصل الأمر إلى حد التهكم عليها والتجريح بها.
ورغم أنّ هناك قلة قليلة دافعت عنها في المواقع الاكترونية، إلا أنّ أكثريّة المعلقين على تصريح لطيفة وجهواً إليها نقدا لاذعاً وصل إلى حد استعمل عبارات خادشة ونعوت مسيئة.
والجدير بالذكر ان هناك من المعلقين من اشار الى ان لطيفة كانت مقرّبة من النظام السّابق في تونس و بصفة خاصّة من ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي..

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