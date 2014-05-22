حمدين صباحي لوفد سفراء آسيا‎‎ : التيار الإسلامي لن يتعرض للإقصاء

التقي المرشح الرئاسي حمدين صباحى ، مساء أمس الأربعاء ، بوفد من سفراء دول آسيا وذلك بأحد فنادق القاهرة، استمع صباحى خلال اللقاء لعدد من أسئلة السفراء حول الوضع الراهن بمصر وما يحدث بالعملية الانتخابية وموقفه من جماعة الإخوان المسلمين حال فوزه بانتخابات الرئاسة وكذلك كيفية إدارة الاقتصاد المصري.

وقال صباحى خلال اللقاء انه سيغير طريقة إدارة البلاد اذا ما قدر الله له النجاح في الانتخابات الرئاسية ولن يعتمد على طريقة الإدارة المركزية وانما سيعتمد على طريقة الحكم المحلي ، مشدداً على أن مصر مهيئة لاتفاق وطنى لا يلغي التعدد ولا يصادر الاختلاف في الرأى وان ذلك التعدد هو أداة للتماسك الوطنى ووحدة الشعب المصري.

وأكد صباحى ان التيار الإسلامى لن يتعرض للإقصاء، الا أن ذلك التيار تعرض لانتكاسة نتيجة مواقف جماعة الاخوان المسلمين الذين فشلوا في الحكم واخطأوا في المعارضة واستكبروا على إردة الشعب واتجهوا لطريق العنف والإرهاب ، وشدد على ضرورة التفريق في المرحلة القادمة ما بين الإرهاب وأعمال العنف والأفكار التي تدعوا اليه واحترام حرية التعبير السلمي عن الرأى، مهما كان اتجاهه.

وأكد صباحى على أن مصر تحتاج إلى رئيس لكل المصريين وليس رئيس لحزب او جماعة وهو من أهم الدروس المستفادة من حكم محمد مرسي لمصر والذي كان رئيس لجماعته وليس لكل المصريين.

وفيما يتعلق بحدوث فوضي في الشارع المصري حال وصول المرشح المنافس للحكم ، قال صباحى انه لن تحدث فوضي في مصر الا اذا استمرت السياسات القديمة التى ثار عليها الشعب مرتين، وفي هذه الحالة لن تحدث فوضى وانما سيحدث موجه ثورية جديدة ربما ستكون أعنف.

وتابع صباحى ان اى نظام يستطيع تحقيق أهداف الثورة او حتى المضي في تحقيق تلك الأهداف سيكون الشعب المصري معه فالشعب المصري ضد الفوضي وفي نفس الوقت ضد الاستمرار في الفساد.

وأكد صباحى على انه سيحارب الإرهاب بخطاب دينى جديد من الأزهر والكنيسة فإلاسلام يدعو إلى العدل والمسيحية تدعوا إلى المحبة وبالعدل والمحبة تستطيع مصر التقدم.

وحول دور مصر في المنطقة وفي التعامل مع دول العالم عقب فوزه بالانتخابات، قال صباحى ان مصر مهيئة ان تكون لاعب مهم وله دور فعال خلال الفترة القادمة سواء في المنطقة العربية او في العالم واستعادة دورها الإقليمي، مشدداً على ان لها موقع متميز اذا احسن استخدامه يمكن ان يقدم خدمات لكل العالم ، واستشهد صباحى بالكاتب والمفكر جمال حمدان قائلاً ان مصر لديها قوة بر وقوة بحر فلديها قدم في الماء وقدم في الصحراء، وهى صفات من النادر ان تجدها في بلد اخر.

وأكد صباحى على ان هناك خطط مدروسة لزيادة مساحة العمران في مصر، واقامة مشروعات ضخمة ستساعد على هذا التوسيع منها إقامة مشاريع صناعية وزراعية وسياحية ، مؤكداً على ان هناك ميزة تنافسية لمصر وهى وقوعها في حزام الدول الأكثر سطوعاً للشمس وان هناك فرصة هائلة لإنتاج الكهرباء من الشمس من خلال الشراكة مع دول العالم والاكتتاب من المواطنين بالشراكة مع الحكومة المصرية ، وشدد على ان مشروعات الطاقة الشمسية يمكنها ان تعطى لمصر ما اعطاه النفط لدول الخليج

وقال صباحى نه لا يمكن ان تتقدم مصر بدون تطوير وتحديث جهاز الدولة ولا سبيل لتطوير وتحديث الادارة المصرية من دون القضاء على الفساد.