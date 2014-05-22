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تأجيل محاكمة مرسي وأخرين في أحداث الإتحادية لجلسة 10 يونيو لإستكمال سماع الشهود

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تأجيل محاكمة مرسي وأخرين في أحداث الإتحادية لجلسة 10 يونيو لإستكمال سماع الشهود تأجيل محاكمة مرسي وأخرين في أحداث الإتحادية لجلسة 10 يونيو لإستكمال سماع الشهود

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس السابق ” المعزول ” محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التي دارت يوم الأربعاء  5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات ، لجلسة 10 يونيو المقبل لإستكمال سماع أقوال الشهود مع الإبقاء على سرية الجلسات وحظر النشر فيها.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

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