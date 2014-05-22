البنك الأوروبي يقدم قرضا لمصر بقيمة 126 مليون يورو لتحديث السكك الحديدية

يستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحديث السكك الحديدية في مصر من خلال قرض بقيمة 126 مليون يورو من شأنه تحسين الرحلات بالنسبة لملايين من ركاب القطارات المزدحمة في مصر.

وذكر بيان للبنك، الذي يتخذ من لندن مقرا له، وحصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه “أن قرضا بقيمة 126 مليون يورو سيساعد في تمويل شراء عربات قطارات جديدة لتعمل على الخط بين القاھرة والإسكندرية”، مشيرا إلى أن هذه التحسينات ستزيد من مستويات السلامة وتوفر خدمة نقل ركاب أسرع وأكثر موثوقية.

وأضاف “تقلل العربات الإضافية من الازدحام في القطارات وتساعد أيضا على خفض الازدحام المروري على الطرق من خلال جذب المزيد من الركاب لاستخدام السكك الحديدية.”

وتابع البيان “ويھدف التمويل أيضا إلى تحسين مستويات الصيانة، من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر.”

وقال توماس ماير المدير التنفيذي لادارة البنية التحتية بالبنك “نهدف من خلال استثماراتنا في مصر إلى تعزيز الأسس الاقتصادية، ورفع جودة الحياة للناس المقيمين ھناك، ونسعى لتحقيق هذين الهدفين من خلال تحديث قطاع نقل أساسي مثل السكك الحديدية”.

وتم تمويل أنشطة التعاون الفني لھذا المشروع من قبل “آلية تسھيل الاستثمار في منطقة الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي” و”حساب صناديق التعاون لمنطقة جنوب وشرق المتوسط” و”حساب الجھات المانحة المتعددة لمنطقة جنوب وشرق المتوسط”.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حتى الآن مبلغ 334 مليون يورو في عشرة مشاريع في مصر في قطاعات مختلفة، وبدأ البنك أيضا برامج دعم المساعدة الفنية لنحو 136 مشروعا مصريا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أ ش أ