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أمين مجلس كنائس مصر:الإجتماعات التحضيرية لمشروع مقاومة الإلحاد تبدأ الثلاثاء

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أمين مجلس كنائس مصر:الإجتماعات التحضيرية لمشروع مقاومة الإلحاد تبدأ الثلاثاء أمين مجلس كنائس مصر:الإجتماعات التحضيرية لمشروع مقاومة الإلحاد تبدأ الثلاثاء

مجلس كنائس

صرح القس الدكتور رفعت فتحى الأمين العام المشارك في مجلس كنائس مصر لوكالة أونا أن الجلسات التحضيرية لمشروع مقاومة الإلحاد الذى اقترحه المجلس ستبدأ الثلاثاء القادم بحضور أمناء المجلس.

وأشار الأمين العام أن الإجتماعات التحضيرية سيتم فيها مناقشة كيفية تنفيذ المشروع وإمكانية تطبيقه على ارض الواقع من خلال كتيبات أو مواقع التواصل الإجتماعى أو برامج تليفيزيونية أو دورات تدريبية.

وقال القس فتحى سنبحث فى إجتماعاتنا التحضيرية عن الجهة الإسلامية المختصة التى تقبل تنفيذ الفكرة بالتنسيق مع مجلس كنائس مصر.

وأضاف أن فكرة المشروع تم عرضها على البابا تواضروس وكل رؤساء الكنائس المصرية الأعضاء في مجلس كنائس مصر وأنهم موافقون على الفكرة من حيث المبدأ.

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أونا

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