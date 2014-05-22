رئيس الحزب الشيوعى اللبنانى: ما يحدث بمصر يحيى الآمال فى تحالف عروبى

اعتبر أمين عام الحزب الشيوعى اللبنانى الدكتور خالد حدادة، أن ما يجرى فى العالم العربى وفى مصر تحديدا، يجعل هناك آمال معقودة على إعادة إحياء التيار العربى المتحالف مع القوى اليسارية، لتصحيح وإعادة اعتبار للمضمون الحقيقى للانتفاضات الشعبية العربية .

وقال حدادة - فى تصريح صحفى عقب لقائه رئيس حزب الاتحاد اللبنانى "ناصرى" عبد الرحيم مراد - لقد تباحثنا فيما آلت إليه الأوضاع السياسية فى لبنان وتحديدا فى ظل الفراغ الحتمى القادم، وما يخيفنا فى هذا المجال عدة اتجاهات.

واعتبر أن النظام اللبنانى الموجود حاليا إذا لم يصنع رئيسه فى الخارج يبقى فى فراغ.

> وأشار إلى القضية الأخيرة التى تباحثا فيها هى القضية الاقتصادية والاجتماعية وموضوع دعم التحركات الشعبية وخاصة هيئة التنسيق النقابية لما لتحركاتها من مضمون وطنى معاكس للاتجاه التفتيتى فى البلد، وهو مضمون شكلته حركة عشرات الآلاف من المواطنين الذين طالبوا بالسلسلة بمضمونها واتجاهها الإصلاحى.

من جانبه قال، عبد الرحيم مراد إننا وبعد سبعين سنة من استقلال لبنان وربع قرن من الطائف للأسف الشديد ما زلنا نتخبط بهذه المآسى عند كل محطة سياسية نمر بها، سواء أكانت انتخابات رئاسة الجمهورية أو محطة تشكيل الحكومة أو محطة الانتخابات النيابية، وهذا الوضع لا يجوز أن يستمر وآن لنا كلبنانيين أن نقتنع أن النظام لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل وإلا سيؤدى إلى مشاكل مستمرة.

ورأى أن النظام اللبنانى أصبح بحاجة لعملية جراحية وليس لمسكنات.

وأضاف: أما فيما يتعلق بقانون الانتخاب فقد آن الأوان للوصول إلى قانون انتخابى يمثل كل القوى السياسية الموجودة على الأرض كالحزب الشيوعى مثلا الذى من حقه أن يتمثل بالبرلمان، ولكن فى ظل هذا القانون الحالى تصبح عملية التمثيل صعبة، فمع النسبية تتمثل كل القوى بحجمها الطبيعى فى البرلمان، ويجب أن تكون لدينا الجرأة لتطوير النظام وأهم من كل ذلك من وجهة نظرى أن يكون قانون الانتخاب نسبيا على قاعدة لبنان دائرة واحدة. إضافة إلى ذلك أطالب بانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، أما موضوع إلغاء الطائفية السياسية فيمكن تأجيله قليلا لأن القانون الانتخابى النسبى يمكن أن يخفف من تأثيرات الطائفية والمذهبية على الساحة.

واختتم تصريحه بالقول نأمل أخيرا أن لا يكون موضوع إصلاح النظام يحتاج إلى حرب أهلية.