"المصرى لحقوق العمال": إنشاء المجلس نتيجة غياب دور النقابات

قال حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين، إن الهدف من إنشاء المجلس هو غياب الدور الحقيقى للنقابات العمالية الموجودة على الساحة فى الدفاع عن العمال، بجانب وجود انقسامات بين هذه النقابات والبحث عن المقابل المادى والمجد الشخصى، بالإضافة لتعنت الحكومة فى حل مشاكل العمال .

وأضاف فودة فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تدشين المجلس، أنهم سيتوصلون الفترة المقبلة مع رجال الأعمال لتوعيتهم بحقوق العمال وتثقيفهم تجنبا لحدوث أى إضرابات عمالية والضغط على الحكومة لمناقشة ملفات العمال المفصولين وعودتهم لعملهم وعودة الشركات والمصانع المغلقة للعمل .

وأوضح فودة أنه سيتم تشكيل لجنة من القيادات العمالية للتفاوض مع رجال الأعمال قبل دخول العمال فى الإضراب عن العمل، والوقوف بجانب العمال فى حالة عدم التزام صاحب العمل بالاتفاق .