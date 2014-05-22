وزير أوقاف اليمن: الأزهر صمام أمان الأمة ويقدم صورة الإسلام العالمية

استقبل صباح اليوم، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر للشئون القانونية والدستورية، الدكتور حمود محمد عباد، وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى.

وأكد الوزير اليمنى على دور الأزهر التاريخى فى زمن الاحتقان فى أمتنا الإسلامية، وقال: إننى أجد الأزهر الشريف صمام أمان لحماية الأمة، وتقديم صورة الإسلام العالمية على النحو الذى أراده الله حتى يرتفع اللبس بين منطق الانحراف والإرهاب الذى يستخدمه أعداء الإسلام وبين صورة الإسلام المشرقة التى يجسدها الأزهر الشريف.

وأوضح أننا فى هذه المرحلة فى حاجة إلى منهجية وسطية يقدمها الأزهر فى ساحة العمل الدعوى لضمان استقرار الصورة المثالية المشرقة التى أرادها الله للإسلام.

ومن جانبه رحَّب وكيل الأزهر الشريف بالوزير اليمني، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التى تجمع الشعبين المصرى واليمنى.

> وأبدى استعداد الأزهر الشريف لمزيد من التعاون الثقافى والعلمى والدعويّ، ودعم الأشقاء اليمنيين على جميع المستويات للوصول إلى الاستقرار.