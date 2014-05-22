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وزيرا التموين والتضامن يفتتحان معرض "الفرنشايز" الـ12 بمدينة نصر

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وزيرا التموين والتضامن يفتتحان معرض "الفرنشايز" الـ12 بمدينة نصر وزيرا التموين والتضامن يفتتحان معرض "الفرنشايز" الـ12 بمدينة نصر

افتتح الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس، معرض ومؤتمر "الفرنشايز" الـ12 بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "افدا" بمدينة نصر.

وقال هناء الهلالى القائم بأعمال الصندوق الاجتماعى للتنمية "إن الصندوق حريص على المشاركة سنويا فى إقامة هذا المؤتمر الدولى والتعاون المستمر مع الجمعية المصرية لتنمية الأعمال، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة فى من خلال الاستفادة من نظام "الفرنشايز" للشركات العالمية والمحلية".

وأكدت أن ذلك يؤدى إلى تطوير الآليات والنظم الإدارية والفنية التى تعمل من خلالها تلك المشروعات، مما يعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية والتسويقية ويجعلها أكثر قدرة على الاستمرار وتوفير فرص العمل.

وأضافت الهلالى أن الصندوق الاجتماعى يوجه اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة الممولة من خلاله تحت مظلة "الفرنشايز"، حيث خصص إدارة كاملة لتقديم الدعم الفنى والإدارى والقانونى للشباب الراغب فى إقامة مشروعات صغيرة بنظام حقوق الامتياز التجارى.

ومن جهته، أكد المهندس طارق توفيق رئيس جمعية "افدا" أن عدد أنظمة الفرنشايز القائمة فى مصر يتجاوز 600 نظام بين أنظمة عالمية ومحلية تتنافس معا على مبيعات سنوية تقدر بحوالى 12 مليار جنيه، وتوفر حوالى 800 فرصة عمل مباشرة، و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية التى قامت خصيصا لخدمة هذه الأنشطة، وتقدر حجم الاستثمارات بتلك الشركات حوالى 80 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والمنطقة، إلا أننا استطعنا أن نقيم المعرض السنوى للفرنشايز فى موعده بمشاركة 50 عارضا من مصر، و5 دول أجنبية هى (الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا، اليونان، إيطاليا، ألمانيا).

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