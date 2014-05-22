وزير الرى: إجراءات للحد من مشاكل المياه فى موسم زراعة الأرز

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أنه كلف مهندسى الوزارة، بمختلف المحافظات، بمراقبة المساحات المنزرعة من الأرز، ونوعية المحاصيل التى يتم تحديدها من خلال اللجنة العليا المشتركة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وفقاً للموارد المائية المتاحة، والمخالف لهذه القواعد سوف يتم تطبيق عليه غرامة المخالفة الجديدة.

وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات من شأنها الحد من مشاكل الرى واختناقات نقص المياه فى فترة زراعة الأرز، وتوفير أسباب النجاح لموسم أقصى الاحتياجات، مع ضرورة قيام الإدارات الزراعية بإعداد كروكيات زراعات الأرز بالمحافظات بدقة، على أن تكون مشمولة ببيان الأسماء والمساحات وتسليمها لإدارات الرى فى فترة وجيزة، وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعد الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى بالمحافظات.