اللجنة العربية الخاصة بالوضع فى سوريا تبدأ أعمالها بالقاهرة غدا

وصل إلى القاهرة مساء اليوم بلقاسم ساحلى، كاتب الدولة الجزائرى المكلف بالجالية الوطنية بالخارج فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام يشارك خلالها فى فعاليات اجتماع اللجنة العربية الخاصة بالوضع فى سوريا، التى تبدأ أعمالها غدا الخميس لبحث التطورات السورية.

وقال عضو بالوفد الجزائرى: "تأتى مشاركة الجزائر فى الاجتماع فى إطار التحركات الجارية، لعقد مؤتمر دولى حول سوريا والجهود المتواصلة التى تقوم بها الجامعة العربية، للتوصل إلى حل سياسى يحقن دماء الشعب السورى".

وأضاف "أن الجزائر تؤكد موقفها الداعى لوقف العنف مهما كان مصدره، والرافض لكل تدخل أجنبى وأن يكون الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، بما يحفظ سوريا واستقرارها وسيادتها".

يذكر أن اللجنة العربية الوزارية الخاصة بسوريا تضم كلا من مصر والجزائر والسودان وسلطنة عمان والسعودية والكويت وقطر.