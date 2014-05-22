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بعد قليل.. الجمعية المصرية للسكر تطلق حملة للتوعية بمخاطر المرض

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بعد قليل.. الجمعية المصرية للسكر تطلق حملة للتوعية بمخاطر المرض بعد قليل.. الجمعية المصرية للسكر تطلق حملة للتوعية بمخاطر المرض

تطلق الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم بالتعاون مع إحدى شركات الدواء العالمية، اليوم الخميس، حملة توعية بمخاطر مرض السكر ومضاعفاته، نظرا لعدم وعى شريحة كبيرة من مرضى السكر بخطورته بما يعرضهم لكثير من المضاعفات.

ويعقد المؤتمر بحضور الدكتور إبراهيم الإبراشى، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية طب القصر العيني، والدكتور خليفة عبد الله، أستاذ أمراض السكر بكلية طب جامعة الإسكندرية، والدكتور سمير جورج، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية طب القصر العيني، والدكتور شريف حافظ، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية طب القصر العيني، والدكتور صلاح شلباية أستاذ أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بجامعة عين شمس.

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