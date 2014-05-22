برنامج تجميلي للحوامل

تلخص إيمان التل، أخصائية العناية بالبشرة والجسم بالمركز البريطاني للتجميل والابتسامة في الرياض، في النقاط التالية:

زيادة الوزن:

إن كانت الزيادة طبيعية من 5-7 كيلوجرامات، وسيكون بمقدور الأم التخلص من الوزن بعد الولادة بفترة قصيرة، إن عادت لممارسة حياتها وأكلها بشكل طبيعي كالمعتاد، لكن إن كانت الزيادة أكثر من 15 كيلوجراماً؛ فهي بحاجة إلى زيارة الركن عندنا لإخضاعها لبرنامج يسمى بتكسير الدهون، هذا البرنامج يشمل على أجهزة خاصة لتذويب الدهون والسيليوليت، وشد الترهلات التي تلي عملية الولادة، وخصوصاً ترهلات البطن، ويحدد عدد الجلسات حسب الوزن والطول، بالإضافة لبرنامج حمية خاص لا يتعارض مع كونها أماً مرضعة، هذه الأجهزة تعمل على تفتيت الدهون وحرقها وتصريفها من الجهاز الليمفاوي، دون أي عناء أو تعب أو مجهود عضلي، وأهم هذه الأجهزة «lpg-vaccum-smoothshape-villashape+ lipocryo».

بالإضافة إلى جلسات الطحالب البحرية، التي تخلص الجسم من السموم والماء الزائد.

وصحيح أنّ هذه الأجهزة لا تعطي نتائج كالجراحة التجميلية لشد البطن بالذات، لكنها تحسنه بنسبة كبيرة، لكن إن كانت الحالة مصابة بترهل شديد؛ يتم تحويل السيدة إلى جراح التجميل، وينصح بعدم تكرار الحمل قبل 3 سنين.

الاسوداد والكلف والتصبغات

قد يظهر اسوداد في بعض المناطق: الرقبة، البطن، الوجه، قناع الحمل، أو ما يسمى بالكلف، وهناك برنامج خاص ومتكامل للعناية بالبشرة والجسم، يشمل على جلسات تقشير، تحدد الجلسة حسب نوع التصبغ وعمقه، وجلسات التفتيح بالميزو ثيرابي -جهاز ليزر خاص للتفتيح- تحدد عدد الجلسات حسب الحالة، والنتيجة تختلف من حالة إلى أخرى، لكنها مرضية بكل الأحوال.

التشققات

تتصاحب التشققات عادة مع فترة الحمل؛ نظراً لتمدد البطن وأنسجة الكولاجين، تعتبر التشققات من المشاكل المزعجة، والتي لا يوجد حل جذري لها، لكن علاجها في البداية يكون أسهل بكثير من تفاقمها ووصولها للون الأبيض، يتم علاجها بالتقشير، وحقن الميزوثيرابي وجهازين خاصين للتشققات «secret +vivace»

تساقط الشعر

تنتعش فروة الرأس في فترة الحمل؛ نظراً لزيادة هرمون الأستروجين، ويبدأ التساقط بعد الولادة؛ لانخفاض هذا الهرمون، نعالج هذه المشكلة بما يسمى بحقن الميزو لتساقط الشعر، أو حقن البلازما، يجب الخضوع بما لا يقل عن 10 جلسات ميزو، ومن فوائده؛ تقوية بصيلات الشعر، والتقليل من التساقط، بالإضافة لعلاجات منزلية وفيتامينات مقوية.

نصائح عامة:

-أكثري دائماً من شرب الماء؛ فمن أهم أسباب التشققات الجلدية؛ هو جفاف الجلد.

- لا تخافي من ممارسة الرياضة في فترة الحمل؛ فالسباحة والمشي من أفضل التمارين.

- داومي على استخدام المرطبات والكريمات المفتحة الخاصة للمرأة الحامل، فمن شأنها التقليل من التشققات والتصبغات.

- لا تستخدمي أي خلطات غير معروفة المصدر والتركيب.

- صحتك وصحة جنينك ليست بكثرة الطعام، ولكن بتنوعه، ركزي على المفيد، مثل: الكلس والزنك واليود.

- يمكن للسيدة أن تبدأ ببرنامج تكسير الدهون بعد الولادة، إن كانت ولادة طبيعية يمكن من أول شهر بعد ولادتها، وإن كانت قيصرية؛ يفضل بعد شهرين؛ حتى يلتئم جرحها، وتستطيع الخضوع للأجهزة.