موضة زوال الصبغة عند النجمات

موضة جديدة تغزو عالم النجمات في تسريحات الشعر وألوانه، وهي ترك الصبغة الملوّنة بالأشقر، البنّي أو حتى الأحمر، تزول تدريجيّاً، أو وضعها بطريقة بعيدة عن جذور الرأس. ومن النجمات اللواتي اتّبعن هذه الطريقة للحصول على تماوج الألوان:

Gwyneth Paltrow، ciara،Beyonce، Britney Spears، Kate Middleton،Cameron Diaz، Kate Moss، Madonna،Rihanna

إذا كنت منشغلة، وليس لديك الوقت الكافي لصبغ شعرك باستمرار، أو تحاولين تخفيف استعمال المواد الملوّنة من وقت الى ﺁخر. فالموضة اليوم تسمح لك بترك جذور الشعر بلونها الطبيعي المختلف عن لون الصبغة.

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خدعة بسيطة لإخفاء نمو الشعر

أما اذا كنت تعتبرين هذا الموضوع مشكلة تزعجك، إليك سرّاً جديداً لإخفاء نموّ الشعر:

بعد فترة قصيرة من مغادرتك صالون مصفّف الشعر، تبدأ مواجهتك هذه المشكلة. وبما أنّ إخفاء نموّ الشعر بشكل مستمرّ قد يكون أمراً مزعجاً، وبالتالي قد يسبّب ضرراً لشعرك. إليك هذه الطريقة البسيطة للتخلّص من هذه المشكلة. عند ظهور هذه السنتمترات القليلة، استخدمي الشامبو الجافّ لخلق ارتفاع في الجذور، وبذلك تكونين قد حجبت نظر الآخرين، وأخفيت اختلاف الألوان عند نموّ شعرك. كما وينصحك موقع "سيدتي نت" بالابتعاد عن تسريحات الشعر المرفوع على شكل كعكة أو ذيل حصان.

لم يعد زوال الصبغة مشكلة عليك حلّها سريعاً، بل تحوّلت هذه الحالة الى موضة جديدة تعكس تموّج الألوان بتسريحات مختلفة. كما ويمكنك أن تتّبعي الطريقة التي قدّمناها لك لإخفاء نمو الشعر. كل ذلك لتخفّفي من وضع الصبغة باستمرار على شعرك، ما قد يؤذيه ويقلّل من لمعانه.

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