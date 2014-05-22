فوائد زبدة الشيا على بشرتك

تحتوي زبدة الشيا على العديد من الفوائد الجماليّة للبشرة والجسم، فهي تعمل على إزالة التجاعيد والخطوط البيضاء والتشقّقات، التي تظهر على سطح البشرة. وليس هذا فحسب، بل تقوم أيضاً بمحاربة البكتيريا المسبّبة للحبوب الداخليّة، التي تتواجد تحت الجلد، هذا فضلاً عن تفتيح لون البشرة، والعديد من الفوائد الأخرى.

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قومي بتجربة زبدة الشيا لعلاج مشاكل بشرتك، وستبدئين بعدها بالتخلّص من كلّ المنتجات القديمة الأخرى، فأنت لا تحتاجين لشيء، سوى لملء تسريحتك وحمّامك الخاص بزبدة الشيا، متعدّدة الفوائد.

وإذا قمتِ بتجربة زبدة الشيا من قبل، ولم تجدي النتيجة التي كنت تبحثين عنها، عليك التأكد من قيامك بشراء النوع الأصلي منها، فهناك العديد من الأنواع التجاريّة المقلّدة. أما عن الزبدة الأصليّة، فهي تتميّز بملمس ناعم ولون أصفر صافٍ كزبدة الطعام، ومعظم المنتجات المقلّدة تكون بيضاء اللون، كما أنّ استخدام زبدة الشيا يتطلّب منك المداومة على تدليك الجسم بها بشكل يومي.

ولاستخدام زبدة الشيا لعلاج مشاكل البشرة، إليك الطرق التالية:

1.زبدة الشيا للتخلّص من خطوط الجسم البيضاء

قومي بمزج ملعقتين من زبدة الشيا مع ملعقة من زيت الزيتون، حتى يصبح ملمسها كـ"اللوشن"، ثم ابدئي بتدليك مناطق الخطوط البيضاء في جسمك، كالصدر والبطن والذارع، بشكل دائري من 5 إلى 10 دقائق.

2.زبدة الشيا لتفتيح بشرة الوجه

امزجي زبدة الشيا مع زيت الزيتون، أو استخدميها مباشرة على وجهك ورقبتك بحركات دائريّة خفيفة لمدة 5 دقائق، كي تتشرّبها البشرة جيّداً. وبعد انتهاء المدّة قومي بمسح الزبدة الزائدة باستخدام قطعة من القطن، كما يمكنك القيام بنفس الطريقة على جميع مناطق الجسم الداكنة، ولكن يفضّل أن تستخدميها بعد الاستحمام مباشرة، عندما تكون مسام الجسم مفتوحة.

3.زبدة الشيا للتخلّص من خشونة الركبة والكوع وتشقّقاتهما

استخدمي زبدة الشيا الخام مباشرة على مناطق جسمك الخشنة، ولا داعي لتخفيفها، فقط قومي بتدليكها جيّداً كي تتشرّبها البشرة تماماً، كما عليك أن تداومي على استخدامها يوميّاً ولمدة شهرين، لكنك ستبدئين برؤية النتيجة بعد 8 أيّام. أما في بعض العلاجات الأخرى، كـ"الأكزيما"، فإنّ استخدام زبدة الشيا يتطلب وقتاً أطول.

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