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رئيس لجنة "الصليب الأحمر" ينهى زيارة رسمية إلى قطر

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رئيس لجنة "الصليب الأحمر" ينهى زيارة رسمية إلى قطر رئيس لجنة "الصليب الأحمر" ينهى زيارة رسمية إلى قطر

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى جنيف اليوم الأربعاء، أن بيتر ماورر رئيس اللجنة قد أنهى اليوم زيارة رسمية إلى قطر استمرت يومين هى الأولى له إلى منطقة الخليج منذ توليه منصبه نهاية العام الماضى.

وقالت اللجنة الدولية، فى بيانها الصادر اليوم، إن ماورر قد التقى خلال الزيارة بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان، وكذلك الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والدكتور خالد العطية، وزير الدولة للشئون الخارجية، حيث جرت خلال تلك اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الدولية، ودولة قطر فى مجال المساعدة الإنسانية.
> كما جرى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة للنزاعات المسلحة، والنظر فى سبل ضمان الوصول إلى الضحايا وتعزيز احترام القانون الدولى الإنسانى من قبل جميع الأطراف.

والتقى ماورر أيضًا فى زيارته إلى قطر مع الدكتور محمد بن غانم، رئيس جمعية الهلال الأحمر القطرى، لمواصلة تطوير الشراكة القائمة بين اللجنة الدولية والجمعية على المستويين المحلى والدولى.

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