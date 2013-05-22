عبد الغني يخوض انتخابات الأهلي على منصب نائب الرئيس

قرر مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الترشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي في الانتخابات المقبلة.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com:"قررت الترشح لمنصب نائب الرئيس بهدف خدمة النادي الأهلي الذي صنع كيان مجدي عبد الغني."

وأضاف عبد الغني "لولا رحيل مجلس حسن حمدي لم يكن أحد ليترشح، فلقد كان يدير شؤون النادي على أكمل وجه وبأفضل الطرق."

ويتمنى عبد الغني أن يفيد القلعة الحمراء بخبرته الإدارية التي اكتسبها من العمل لسنوات في أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

عبد الغني يعد من أبرز لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة السبعينات والثمانينات، وسبق له الفوز مع الأهلي بالعديد من البطولات.