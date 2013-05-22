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الأهلي: بركات لم يخطرنا برغبته في الرحيل

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الأهلي: بركات لم يخطرنا برغبته في الرحيل الأهلي: بركات لم يخطرنا برغبته في الرحيل

نفى هادي خشبة مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي ما تردد عن إخطار محمد بركات مسؤولي القلعة الحمراء برفضه تجديد التعاقد مع المارد الأحمر.

وقال خشبة لـFilGoal.com:"لم يصلنا إخطار سواء من لجنة الكرة أو الجهاز الفني أو حتى اللاعب نفسه بعدم التجديد."

وأضاف خشبة "تقدمنا بعرض إلى بركات لتجديد تعاقده مع الأهلي، ومازلنا في انتظار قراره الأخير إلى الأن."

ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء لحسم ملف تجديد الزئبقي وحسام غالي خلال الأسبوع الجاري، عقب التجديد لشريف عبد الفضيل.

وكان بركات قد اجتمع بمانويل جوزيه خلال زيارة الأخير إلى لاستشارته بشأن مستقبله، وفقا لما أكده نجم الأهلي نفسه.

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