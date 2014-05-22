5 اتجاهات تكررت في إطلالات نجمات "كان"

في كل موسم تدلنا إطلالات النجمات على أجمل اتجاهات الموضة والدارج فيها، ونستوحي منها ما يناسب إطلالاتنا، ويعتبر مهرجان "كان" واحداً من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، لذا حرصت النجمات على الظهور فيه بأجمل إطلالاتهن.

نعرض لك فيما يلي أبرز ما تكرر في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" لتستوحي منها ما يناسبك:

1. الأبيض والأسود

على الرغم من أننا في موسم الصيف وقد ظهرت العديد من الألوان الساحرة على السجادة الحمراء مؤخراً إلا أننا شاهدنا طغياناً كبيراً جداً للونين الأبيض والأسود على إطلالات النجمات، ونذكر منها: إطلالة عارضة الأزياء كيندل جينر Kendall Jenner، والممثلة الأسيوية الأنيقة رانغ زي Zhang Ziyi التي تألقت بفستان من Stéphane Rolland.

2. أناقة كلاسيكية

يبدو أن تأثير حفل "Met Gala" الذي أقيم مؤخراً قد وصل إلى مهرجان "كان"، فقد كانت الإطلالات الكلاسيكية الساحرة حاضرة بقوة على السجادة الحمراء للمهرجان بحيث ذكرتنا بأناقة نجمات هوليوود الساحرات في الماضي، مثل: إطلالة الممثلة بلاك ليفلي Blake Lively التي سحرت الجميع بفستانها الجميل من Gucci، وإطلالة الممثلة الهندية الجميلة سونام كابور Sonam Kapoor بفستان أسود من إيلي صعب.

3. فساتين براقة

تبحث نجمات هوليوود غالباً عن الفساتين الناعمة ذات التفاصيل البسيطة، ولكن يبدو أن هذه النظرة ستتغير، إذ شوهدت العديد من الإطلالات البراقة في "كان" لهذا العام، وقد أضفت التفاصيل البراقة الجميلة فخامة على كل إطلالة تظهر فيها، مثل: إطلالة الممثلة الهندية أشوريا راي Aishwarya Rai بفستان ذهبي جميل من Cavalli.

4. أكمام طويلة

اختارت النجمات إطلالات أنيقة وجذابة بأكمام طويلة في مهرجان "كان" لهذا العام، منها: إطلالة النجمة أروى بفستان من Pucci، وإطلالة عارضة الأزياء الجميلة كارلي كلوس Karlie Kloss بفستان من Valentino، بالإضافة إلى إطلالة جين فوندا Jane Fonda بفستان جميل من إيلي صعب.

5. فساتين سهرات قصيرة

قد لا تكون الفساتين القصيرة أو الميدي مناسبة للظهور على السجادة الحمراء لمهرجان "كان" السينمائي، ولكنها تكررت بشكل ملفت في إطلالات المهرجان، بالإضافة إلى الفساتين القصيرة من الأمام والطويلة من الخلف على طريقة النجمة شيريل كول Cheryl Cole بإطلالتها الساحرة، والنجمة الهندية فريدا بينتو Freida Pinto بفستانها الأنيق من Oscar de la Renta.

ا

سيعجبك أيضاً:

إطلالات عصرية جميلة في حفل "Billboard Music Awards"

تَغيُّر صادم في أناقة النجمات عبر السنوات!

اخترنا من الجميلة: رسائل العيون عن عيوب جسمك الصحيّة