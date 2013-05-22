الإسماعيلي يحاول إقناع عوض بالانتقال إلى سموحة

يحاول مسؤولو الإسماعيلي إقناع مسعد عوض حارس مرمى الدراويش ومنتخب شباب مصر بقبول الانتقال إلى نادي سموحة.

وقال محمد أبو السعود رئيس النادي الأصفر لـFilGoal.com:" سموحة تقدم بعرض لضم عوض مقابل مليون و200 ألف جنيه، بجانب حصول الإسماعيلي على نسبة 20% من قيمة بيعه لأي ناد مستقبلا."

وأضاف أبو السعود "نحاول حاليا إقناع اللاعب بقبول عرض سموحة واتمام الانتقال له في أقرب وقت."

وكان عوض قد أكد لـFilGoal.com على لسان وكيل أعماله، رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي.

ويرفض أغلبية أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بيع أفضل حارس مرمى شاب في إفريقيا إلى المارد الأحمر.