ضبط 4 أشخاص أثناء سرقتهم مستشفى بركة السبع بالمنوفية

ألقت مباحث مديرية أمن المنوفية القبض على 4 أشخاص حال قيامهم بسرقة 4 كراتين مخلفات بلاستيكية داخل مستشفى بركة السبع المركزى وتحميلها على سيارة نصف نقل لإعادة تصنيعها وبيعها مرة أخرى.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا رئيس مباحث بركة السبع بتلقيه بلاغا من سامى العليمى 30 سنة أمين شرطة بمشاهدة 4 أِشخاص حال قيامهم بسرقة بعض الكراتين من داخل مستشفى بركة السبع المركزى داخل سيارة نقل .

وبالانتقال والفحص تم ضبط كلا من محمد عبد الغفار 43 سنة عامل خدمات بمستشفى بركة السبع وهانى احمد 27 سنة عامل وسعيد رشدى 22 سنة عامل بمصنع بلاستيك ومحمد على شلبى 30 سنة سائق وبحوزتهم كمية من الكراتين بداخلها بعض المخلفات البلاستيكة لاعادة تصنيعها وبمواجهتهم قرر الاول بقيامه بتجميع المخلفات من داخل المستشفى وتسليمها لباقى المقبوض عليهم مقابل 500 جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 11673 جنح بركة السبع .