أبوسهمين يطالب بالقبض على ضباط عملية “كرامة ليبيا”

أصدر نوري أبو سهمين، القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس المؤتمر الوطني العام ، أوامره في قرار إلى رئيس الأركان العامة للجيش ووزير الدفاع ، بالقبض على بعض الضباط بالعسكريين الذين خرجوا على القنوات الفضائية وأدلوا بتصريحات وبيانات تعد خروجا على الشرعية وعلى ثورة 17 فبراير .

وقال أبو سهمين إنه” نظراً لخروج بعض الضباط والعسكريين على القنوات الفضائية والإدلاء بتصريحات وبيانات تعد خروجا على الشرعية وانقلابا عليها وعلى الثورة ، وإعمالاً بالتشريعات العسكرية النافذة يطلب منكما إصدار مذكرات قبض على هولاء المتمردين وإحالتهم إلي المدعي العام العسكري” حسب قوله.

وكان اللواء الليبي خليفة حفتر قائد عملية “كرامة ليبيا” ببنغازي قد دعا في وقت سابق إلى تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد بعد فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك ..حسب تعبيره وسيكون “تشكيل المجلس الرئاسي من المدنيين ومهامه إدارة الدولة وتكليف حكومة طوارئ لتسيير الأعمال والإشراف على مرحلة الانتخابات البرلمانية القادمة ثم تسليم السلطة للبرلمان المنتخب.

أ ش أ