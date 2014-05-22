إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب تعليق صور “السيسى” بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بقرية أشليم بمركز قويسنا محافظة المنوفية بسبب الخلاف على وضع صورة المشير عبد الفتاح السيسى مرشح رئاسة الجمهورية على جدران منازل القرية .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية إشليم التابعة للمركز وبالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلا من طرف اول أيمن السيد عبد الغنى 36 سنة نقاش مصاب بسحجات وجروح وطرف ثانى جمال إبراهيم صبحى 58 سنة بالمعاش مصاب بكسور ونجلى شقيقه عمرو وعلاء ونقلهم لمستشفى قويسنا العام.

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب واحداث ما به من اصابات اثناء قيامه بوضع صور المشير عبد الفتاح السيسى مرشح الرئاسة على جدران القرية وبمواجهة الثانى انكر ما نسب اليه واتهم الاول بالتعدى عليه تم تحرير محضر رقم 15083 جنح مركز قويسنا وباشرت النيابة التحقيق .