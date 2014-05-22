أخبار عاجلة

تغطية خاصة - العرابي: الإخوان لديهم حالة من الفزع ويبحثون عن ملاذ آمن خارج أمريكا -
تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية -
تغطية خاصة - محمد حلان: الرئيس السيسي رد الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن أهملت خلال الفترة الماضية -
تغطية خاصة - عاجل .. وصول الرئيس السيسي لمقر الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب تعليق صور “السيسى” بالمنوفية

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب تعليق صور “السيسى” بالمنوفية إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب تعليق صور “السيسى” بالمنوفية

صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بقرية أشليم بمركز قويسنا محافظة المنوفية بسبب الخلاف على وضع صورة المشير عبد الفتاح السيسى مرشح رئاسة الجمهورية على جدران منازل القرية .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث قويسنا بنشوب مشاجرة ومصابين بقرية إشليم التابعة للمركز وبالانتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كلا من طرف اول أيمن السيد عبد الغنى 36 سنة نقاش مصاب بسحجات وجروح وطرف ثانى جمال إبراهيم صبحى 58 سنة بالمعاش مصاب بكسور ونجلى شقيقه عمرو وعلاء ونقلهم لمستشفى قويسنا العام.

وبسؤال الطرف الأول، اتهم الثانى بالتعدى عليه بالضرب واحداث ما به من اصابات اثناء قيامه بوضع صور المشير عبد الفتاح السيسى مرشح الرئاسة على جدران القرية وبمواجهة الثانى انكر ما نسب اليه واتهم الاول بالتعدى عليه تم تحرير محضر رقم 15083 جنح مركز قويسنا وباشرت النيابة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا