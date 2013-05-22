هل توجد مخالفات مالية تتسبب في رغبة مجلس الزمالك بالبقاء؟

تضع وزارة الرياضة بعض علامات الاستفهام على مدى تطابق ماليات نادي الزمالك مع القواعد والقوانين المعمول بها، وترى أنه ربما تكون بعض المخالفات المالية سببا في اعتراض مجلس الإدارة الحالي على إنهاء مهمته بنهاية مايو.

وقال مصدر في وزارة الرياضة بشرط عدم نشر اسمه إن جميع الأندية المصرية مطالبة بتقديم موازنة مصغرة كل ثلاثة أشهر لمتابعة مدى الالتزام بالموازنة الأصلية المعلنة في بداية العام.

وأضاف المصدر لـFilGoal.com أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس لم يقدم أبدا هذه الموازنات ربع السنوية ولا تعرف الوزارة عن ماليات الزمالك شيئا.

وكان العامري فاروق وزير الرياضة قد قرر تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الزمالك بدءا من يونيو المقبل وتكون على رأس مهامها الإعداد للانتخابات المقبلة وإجراءها بحيث يعلن مجلس جديد للنادي الأبيض بحلول شهر يوليو.

وأعلن مجلس ادارة الزمالك اعتراضه على القرار مؤكدا أن من حقه استكمال مهمته في النادي حتى سبتمبر من العام الجاري.

وتحدد اللائحة ما بين بداية يوليو ونهاية سبتمبر فترة زمنية لاجراء انتخابات مجالس إدارات الأندية.

وأوضح المصدر "ربما يرغب مجلس ادارة الزمالك في تمديد فترة بقائه أربعة أشهر حتى يستطيع معالجة أي أخطاء أو مخالفات مالية في الموازنة، بدلا من تسليم جميع أوراق ومفاتيح النادي خلال أيام".