الهجان يغرس أخر شجرة في مبادرة ” بنحبك يامصر ” بقنا

قام عبدالحميد الهجان محافظ قنا بمشاركة الشباب في غرس أخر شجرة ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة ( بنحبك يامصر ) بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والمقامة في جميع محافظات الجمهورية بالقري الأكثر احتياجا .

وتشمل المبادرة 3 محاور هي التشجير والنظافة وتجميل ودهان أعمدة الإنارة والبلدورات وإزالة الرسومات والألفاظ المسيئة المكتوبة على الأسوار .

شارك في المشروع 100 شاب وفتاه بجميع مراكز الشباب والرياضة حيث تم اختيار قرية حاجر الدهسة باعتبارها القرية الأكثر احتياجا بالمحافظة بغرس 120 شجرة علي مدخل القرية إضافة إلي دهان أعمدة الإنارة الممتدة علي مدخل طريق القرية وامتداد الطريق الصحراوي الغربي .

ونظم القائمون علي المبادرة عدة محاضرات وندوات للشباب حاضر فيها مدربين علي خبرة عالية بوزارة البيئة عن طرق فصل المخلفات البيئية من المنبع والاستفادة منها وكيفية استغلال المخلفات العضوية في إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية .

وأكد المحافظ علي أن مثل هذه المبادرات رسالة مجتمعية هامة تعزز قيم الانتماء للوطن وحرص الشباب على بناء مصر.