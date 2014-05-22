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لجنة مشتركة لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بين جهاز مدينة السادات والشركة

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لجنة مشتركة لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بين جهاز مدينة السادات والشركة لجنة مشتركة لحل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى بين جهاز مدينة السادات والشركة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

عقد المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز مدينة السادات، اجتماع مع رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجهاز والشركة لحصر كافة المشكلات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، من حيث الشبكات ومحطات المياه، وبرك الأكسدة، والتي أصبحت تمثل عدة مشاكل بيئية، حيث يجب تطهيرها من البوص والحشائش حتى تعمل بكفاءة ، كما يمكن الاستفادة من مياه الصرف المعالجة في زراعة الغابات الشجرية.

وصرح المهندس خالد أبوالعطا بأنه من المقرر أن تبدأ اللجنة عملها خلال الأسبوعين القادمين، لبدء حل مشكلات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة.

في سياق آخر عقد مجلس أمناء مدينة السادات اجتماعا بحضور ممثلي المجتمع المدني، وخاصة الأعضاء الجدد، وذلك لبدء تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس لتعمل بكفاءة في نظر الموضوعات التي تعرض على المجلس ودراستها أولا وإعداد تقرير مفصل ليأخذ المجلس قراره المناسب حيال كل موضوع.

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