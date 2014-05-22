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بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد محطة الاحايوة لتسمين الماشية‎

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محافظ سوهاج يتفقد محطة الاحايوة لتسمين الماشية‎

محافظ سوهاج يتفقد محطة الاحايوة لتسمين الماشية‎

تفقد اللواء  محمود عتيق محافظ سوهاج مساء أمس يرافقه المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة الدكتور حمد البدرى مدير الطب البيطرى بسوهاج والمهندس عادل عبد اللطيف رئيس مدينة اخميم محطة الاحايوة لتسمين الماشية وسير العمل فى جميع العنابر داخلها، تمهيدا لاستيعاب 500 رأس ماشية المنحة المقدمة من القوات المسلحة لمحافظة سوهاج.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من اعمال تطوير المحطة فى موعد اقصاة 48ساعة، مضيفاً أن المحطة سوف تكون من أهم محطات تسمين الماشية بالمحافظة حتى تستطيع المحافظة تحقيق الاكتفاء الذاتى ومواجهة موجة الغلاء فى اللحوم ومنتجات الألبان بسوهاج .

وأكد المحافظ على ضرور توفير سبل الرعاية المتكاملة للمواشى حتى نضمن سلامتها وسلامة العاملين بالمحطة والحرص على تطور هذه المحطة وخلق ابتكارات جديدة لتنميتها لاستيعاب عدد كبير من رؤس الماشية .

واشار عتيق الى ان زيادة هذه المحطات سواء كانت محطات تسمين للمواشى او الدواجن اوغيرها من المشروعات التنموية تصب كلها فى صالح المواطن السوهاجى من توفير فرص عمل وتلبية جميع احتياجات المواطنين .

وأكد الدكتور أحمد البدرى مدير الطب البيطرى بسوهاج ان المحطة جاهزة لاستقبال رؤس الماشية فالعنبر الواحد داخل المحطة به 6 حظائر كافية لاستيعاب عدد 120 رأس ماشية .

محافظ سوهاج يتفقد محطة الاحايوة لتسمين الماشية‎

محافظ سوهاج يتفقد محطة الاحايوة لتسمين الماشية‎

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أونا

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