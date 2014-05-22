ننشر نص حيثيات حكم حبس مبارك ونجليه فى قضية “قصور الرئاسة”

قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية بمعاقبة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، المتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه، بالسجن المشدد 3 سنوات، والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال، وإلزامهم برد 21 مليونًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، وإليكم نص حيثيات حكم المحكمة :-

وحيث ان المحكمة تستهل قضائها بان تنبه بان الدعوي الماثلة سبق وعرضت علي الدائرة التاسعة عشر بشمال القاهرة والتي نظرت امامها بجلسة 19/8/2013 وفيها قررت تلك الدائرة انه استنادا الي نص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الاولي اقامت الدعوي الجنائية قبل كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد لارتكابهم جناية تسهيل الاستيلاء علي المال العام المرتبطة بجنايتي تزوير اوراق رسمية واستعمالها واحالت من ثم الاوراق الي النيابة العامة للتحقيق والتصرف وعلي إثر ذلك باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الدعوي وانتهت فيها الي احالة المتهمين الاربعة سالفي الذكر بوصف انهم : في الفترة من عام 2002 حتي عام 2011

أولا :- المتهمون الاربعة بصفتهم موظفين عموميين الاول منهم مهندس معماري بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعتماد فواتير الاعمال المنفذة بالمقرات المملوكة لرئيس الجمهورية واسرته والثاني : مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن اعداد مستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والثالث والرابعة مهندسين بشركة المقاولون العرب والمختصين بالإشراف والمعاينة لكافة الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمسئولين عن اعتماد مستخلصاتها حصلوا للغير دون حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفتهم بان ظفروا المتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك – السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية عن ذات الواقعة – بمنفعة تنفيذ اعمال انشاء وتطوير للمقرات المملوكة لهم والمبينة بالتحقيقات وسداد مقابل تلك الاعمال البالغ قيمتها مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال الموازنة الخاصة بالصرف علي انشاء وتطوير مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق وذلك بان قام المتهم الاول منهم بتكليف مجموعة من مقاولي الباطن بتنفيذ اعمال الانشاءات والتطوير المبينة بالأوراق واعتمد والمتهم الثاني فواتير تلك الاعمال المثبت بها انها قد نفذت طبقا لبنود مقايسة اعمال وزارة الاسكان الخاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية “علي خلاف الحقيقة ” حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك ثم ادرجها المتهمون من الثاني حتي الرابع ضمن المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واعتمدوها بما يفيد ان تلك الاعمال قد تمت بمراكز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية علي خلاف الحقيقة وقدموها للمختصين لوزارة الاسكان والمرافق العمرانية محتجين بصحتها فتوصلوا بذلك الي صرف قيمتها انفة البيان من اموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية خصما علي حساب موازنة مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية والمدرجة بموازنه وزارة الاسكان لمقاولين الباطن عن الاعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك وهو ما ظفرهم بمنفعة تنفيذ تلك الاعمال دون سداد مقابلها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيا : المتهمان الاول والثاني منهما : ارتكبا تزويرا في محررات لاحدي الشركات المساهمة وهي فواتير تنفيذ اعمال انشاء وتطوير المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك والسابق احالتهم الي للحاكمة الجنائية والمنسوب صدورها الي بعض شركات مقاولي الباطن المبينة اسماؤهم بالتحقيقات واخرين بان اعتمدوا تلك المحررات للتدليل علي ان الاعمال المبينة بها قد نفذت بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية علي خلاف الحقيقة حال كونها قد نفذت بالمقار الخاصة بالمتهمين سالفي الذكر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

ثالثا :- المتهمون من الثاني الي الرابع ايضا : 1- بصفتهم انفة البيان ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي مستخلصات اعمال مشروعات مراكز الاتصالات التابعة للإدارة المركزية للاتصالات برئاسة الجمهورية وذلك بان ادرجوا ضمن تلك المستخلصات الخاصة بأعمال مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية اعمالا عزوا تنفيذها علي خلاف الحقيقة بمشروعات مراكز الاتصالات التابعة الي رئاسة الجمهورية بقيمة مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها واعتمدوها بما يفيد صحة تلك الاعمال حال كونها منفذه بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات

2- استعلموا المحررات المزورة محل الاتهام ثالثا /1 مع علمهم بتزويرها بان قدموها للمختصين بوزارة الاسكان محتجين بصحة ما دون بها من اعمال فتوصلوا بذلك الي صرف مبلغ مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال موازنة مشروع اتصالات رئاسة الجمهورية بموازنة وزارة الاسكان لشركة المقاولون العرب نظير اعمال الانشاء والتطوير التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك وذلك دون وجه حق مع علمهم بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .

رابعا:- المتهمون الاربعة بصفتهم أنفه البيان اضروا عمدا بأموال احدي الجهات العامة التي اتصلوا بها بحكم عملهم وهي اموال وزارة الاسكان والمرافق بان ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات السابقة قاصدين من ذلك تحميل قيمة اعمال الانشاء والتطوير المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك ,جمال محمد حسني السيد مبارك , علاء محمد حسني السيد مبارك علي موازنة مشروعات مراكز الاتصالات الخاصة برئاسة الجمهورية دون وجه حق مما الحق ضررا بأموال وزارة الاسكان والمرافق العمرانية من خلال صرف مبلغ مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها من اموال تلك الموازنة المدرجة بموازنه وزارة الاسكان والمرافق العمرانية علي اعمال تمت بمقرات خاصة دون وجه حق حال كون اموال تلك الموازنه مخصصه للإنفاق علي الاعمال المتعلقة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبتهم بمقتضي المواد 115 ,116 مكرر , 118 , 118 مكرر , 119/أ , 119مكرر/أ , هـ ,211 , 214 , 214مكرر من قانون العقوبات .

واقامت النيابة العامة عماد الاتهام – حسبما صورته – علي سند من قائمة بأدلة ثبوت تكميلية اوردت بها مضمون ما قرره في التحقيقات صبري فرج مصطفي – نائب مدير ادارة مراقبة حسابات مقاولون العرب والانشاءات المدنية بالجهاز المركزي للمحاسبات وياسر عبد السلام محمد عباس رئس مجموعة مراجعة بالجهاز المركز للمحاسبات وعماد عصام الدين علي ريان مراقب حسابات بالجهاز المركز للمحاسبات واحمد حسين صادق الاشعل وكيل حسابات مكتب وزير المالية بوزارة المالية ومحمد محمد حسين استاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس وعبد اللطيف مصطفي حسين محمد غبارة عضو مجلس ادارة بشركة المقاولون العرب .

فقد شهد صبري فرج مصطفي بانه قد تم ندبة من قبل النيابة العامة وكذا الشهود من الثاني وحتي الخامس وذلك لفحص واقعة سداد قيمة الاعمال المنفذة بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك علي حساب موازنه مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية حيث تبين للجنة ان وزارة الاسكان والمرافق العمرانية هي المنوط بها الصرف علي المشروعات المتعلقة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتتولي شركة المقاولون العرب تنفيذ كافة اعمال التطوير او الانشاء او الصيانة لمراكز الاتصالات سواء بطريق التنفيذ الذاتي او بواسطة مقاولي الباطن وقد ثبت للجنة مسؤولية المتهمين الاربعة سالفي الذكر عن صرف قيمة اعمال الانشاءات والتطوير التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين المحالين في امر الاحالة الاصلي من اموال موازنة مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وان جملة الاعمال التي نفذت في المقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك بلغت مائة وخمسه وعشرون مليون وسبعمائة تسعة وسبعون الفا ومائتان سبعه وثلاثون جنيها تم صرف قيمتها لمقاولي الباطن منفذي تلك الاعمال خصما من المبالغ المخصصة لمشروع مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بموازنه وزارة الاسكان وذلك دون وجه حق .

وقد شهد كلا من ياسر عبد السلام محمد عباس وعماد عصام الدين علي ريان واحمد حسين صادق الاشعل ومحمد محمد حسين بمضمون ما شهد به الشاهد الاول .

وقد شهد عبد اللطيف مصطفي حسين محمد غباره بتوقيع المتهمين عمرو محمود محمد خضر ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود علي الفواتير الخاصة بأعمال المقاولات التي تمت بالمقرات الخاصة بالمتهمين محمد حسني السيد مبارك وجمال محمد حسني السيد مبارك وعلاء محمد حسني السيد مبارك وقيام المتهم الاول سالف الذكر والمتهمين الثالث والرابعة بإدراجها بمستخلصات الاعمال المنفذة بمشروعات مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وصرف قيمتها خصما من اموال موازنه اعمال مشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية .

ومن حيث ان المتهمين انكروا لدي استجوابهم بتحقيقات النيابة العامة الاتهام المسند الي كلا منهم وثبتوا علي انكارهم لدي مثولهم امام المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم الاول شرح ظروف الدعوي وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته علي سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوي الجنائية لصدور امر نهائي بالا وجه لإقامة الدعوي وعدم توافر اركان الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 115 , 116مكرر , من قانون العقوبات والدفاع الحاضر مع المتهم الثاني شرح ظروف الدعوي وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته علي سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها عدم قبول الدعوي لمن شملهم امر الاحالة المؤرخ في 17/11/2013 لسابقة صدور امر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوي عليهم وصيرورة هذا الامر نهائيا لتحصنه بعدم الغاءه من النائب العام خلال الموعد القانوني كما دفع ببطلان تشكيل اللجنة الفنية المشكلة من خمسة اعضاء ثلاث منهم من اعضاء الجهاز المركز للمحاسبات لمخالفته احكام نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الجهاز المركز للمحاسبات كما دفع ببطلان وانعدام تقرير الخبرة الفنية المودع ملف الدعوي لما شابهه من قصور وتناقض صارخ وانعدام المسئولية الجنائية للمتهم عن جريمة التربح بركنيها المادي والمعنوي وانتفاء جريمة الاضرار العمدي بالمال العام وانعدام جريمة التزوير.

والدفاع الحاضر مع المتهم الثالث شرح ظروف الدعوي وقدم مذكرة بدفاعة التمس فيها القضاء ببراءته علي سند من اوجه دفاع ودفوع حاصلها انتفاء القصد الجنائي لدي المتهم في كافة الجرائم المسندة اليه وانضم الي الحاضرين مع المتهمين الاول والثاني فيما ابدياه من دفاع ودفوع وصمم عليها والدفاع الحاضر مع المتهمة الرابعة انضم الي الحاضرين مع المتهمين الثلاثة سالفي الذكر فيما ابدوه من دفاع ودفوع وصمم عليها .

حيث ان المحكمة قررت حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم .

وحيث انه عن الدفع المبدى من الدفاع الحاضر مع كل من عمرو محمود محمد خضر – ومحي الدين عبد الحكيم ابراهيم فرهود – عبد الحكيم منصور احمد منصور – ونجدة احمد حسن احمد بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة صدور امر ضمني فيها من النيابة العامة بتاريخ 27/6/2013 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية لصيرورته نهائيا بعدم الغاءه من النائب العام خلال الميعاد المقرر قانونا .

فلما كان من المقرر ان الامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها احدي سلطات التحقيق وعلي ما تقضي به المادة 209 من قانون الاجراءات الجنائية – له حجيته التي تمنع من العودة الي الدعوي الجنائية ما دام قائما لم يلغ – فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوي عن ذات الواقعة التي صدر فيها لان له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الامـر المقضي والاصل ان الامر بعدم وجود وجه – يجب ان يكون صريحاً ومدونا بالكتابة الا انه قد يستفاد استنتاجا من تصرف او اجراء اخر اذا كان هذا التصرف او الاجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلي ذات الامر وان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقا للمادة 211 من قانون الاجراءات الجنائية - الحق في الغاء الامر بعدم وجه لإقامة الدعوي الجنائية الصادر من اعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة اشهر التالية لصدوره وقد جري نص المادة 213 من قانون الاجراءات الجنائية علي ان الامر الصادر من النيابة العامة بالا وجه باقامة الدعوي الجنائية وفقا للمادة 209 من ذلك القانون - اي بعد التحقيق الذي تجرية بمعرفتها لا يمنع العودة الي التحقيق اذا ظهرت ادلة جديدة طبقا للمادة 197 من ذات القانون وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوي الجنائية – وقوام الدليل الجديد هو ان يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوي بالا وجه لإقامتها .

وحيث ان المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية جري نصها علي انه “تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة و

شبكةعيونالإخبارية

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