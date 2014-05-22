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الجارديان :محاكمة طبيب الختان تاريخية فى ظل انتشار الظاهرة فى مصر

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الجارديان :محاكمة طبيب الختان تاريخية فى ظل انتشار الظاهرة فى مصر الجارديان :محاكمة طبيب الختان تاريخية فى ظل انتشار الظاهرة فى مصر

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بمحاكمة الطبيب المتهم بالتسبب فى وفاة الطفلة سهير الباتع أثناء إجراء عملية ختان لها. وقالت الصحيفة إن تلك القضية هى الأولى من نوعها فى التى يعد فيها الختان مقبولا على نطاق واسع وإن كان غير قانونى.

وحذر نشطاء من أن هذه القضية التاريخية مجرد خطوة صغيرة نحو القضاء على تلك العادة، حيث وعد القرويون صراحة بالتمسك بها، بينما قال مسئول بالشرطة إنه من شبه المستحيل تقريبا القضاء عليها.

وكان رسلان فضل، الطبيب قد اتهم بقتل الطفلة سهير الباتع أثناء إجراء عملية ختان لها فى يونيو الماضى، وسيتهم والدها أيضا بالتواطؤ فى قتلها.. وينكر فضل الاتهامات الموجهة له، وقال إن سهير توفيت بسبب حساسيتها للبنسلين الذى تناولته إثناء عملية رفض وصفها بالختان، وقال إن تلك مزاعم "كلاب" حقوق الإنسان، على حد وصفه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحصائيات اليونسيف توضح أن 91% من النساء المتزوجات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما تعرضن لعملية ختان، 72% منها تم إجراؤها من قبل طبيب، حتى على الرغم من تجريم ختان الإناث فى عام 2008. ويشير بحث اليونيسيف إلى أن تأييد الختان يخف تدريجيا، 63% من النساء فى نفس العمر يؤيدن الختان فى عام 2008، مقارنة بـ 82% فى عام 1995.

لكن فى المناطق القروية حيث ينخفض مستوى التعليم، لا يزال الختان يحظى بتأييد من سكان القرية الذين يعتقدون أنه يحد من الرغبة الجنسية للمرأة، ويعتقدون أنه يحميها من العلاقات الآثمة.

ونقلت الصحيفة آراء سكان القرية التى كانت تعيش فيها سهير الباتع حول قضية ختان الإناث، واعتقاد أنها عادة إسلاميةـ على الرغم من أن دار الافتاء قالت إنه ليس كذلك.

ويأمل النشطاء أن تثنى قضية سهير الأطباء الآخرين عن الاستمرار فى إجراء عملية الختان، إلا أن أهالى القرية يقولون إنهم قد يجدون أطباء آخرين قادرين على فعل ذلك فى قرية أخرى مجاورة.

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