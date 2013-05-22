بالفيديو .. زيكا يقود انتفاضة المقاولون في مباراة بـ7 أرواح

قاد محمد زيكا لاعب وسط المقاولون فريقه لتحقيق انتفاضة رائعة حققت الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-3 يوم الأربعاء.

ولعب المقاولون مع الجيش ضمن الجولة الـ16 من مباريات المجموعة الثانية للدوري الممتاز المصري.

وتقدم الجيش بهدفين مبكرين عن طريق ويليام جبور في الدقيقة 10 و13.

وقلص علي عفيفي لاعب المقاولون النتيجة في الدقيقة 39، قبل أن تحتسب ركلة جزاء للجيش في الدقيقة 40 لكن صلاح آمين أهدرها.

وفي الدقيقة 42 سجل زيكا أحد أجمل أهداف الدوري عندما أنهى هجمة استمرت لعشر ثوان بمراوغة رائعة لمدافعين قبل أن يلعبها ساقطة في المرمى.

وفي منتصف الشوط الثاني أضاف زيكا ثالث أهداف المقاولون، قبل أن يتعادل جمعة مشهور هدف التعادل للجيش في الدقيقة 71.

وبعدها بعشر دقائق صنع زيكا هدف الفوز لذئاب الجبل عندما لعب عرضية متقنة للبديل أحمد جلال الذي وضعها في المرمى بسهولة.

ورفع المقاولون رصيده للنقطة 15 في المركز السادس بالمجموعة، بينما تجمد رصيد الجيش عند النقطة 19 في المركز الرابع.

كل أهداف المباراة خلال دقائق