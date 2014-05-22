بالصور.. المقاولون العرب تنتهى من تنفيذ مبنى أكاديمية الشرطة بالكويت

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من تنفيذ مبنى أكاديمية الشرطة الجديدة بدولة الكويت، وذلك بتكلفة 45 مليون دينار كويتى بما يوزاى نحو مليار جنيه مصرى.

وأضاف صلاح، فى تصريحات صحفية له اليوم أن المهندس عبد العزيز الإبراهيم وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء الكويتى قاما بافتتاح المبنى الجديد بحضور عدد من كبار رجال الدولة والقيادات الشرطية بالكويت وحسام إمام عضو مجلس إدارة الشركة والمهندس محمد رضا ربيع العضو المنتدب بشركة المقاولون العرب الكويتية.

وأشار صلاح إلى أن المشروع يضاهى أحدث المبانى الشرطية فى العالم فى هذا المجال وأقيم على مساحة 367 ألف م2 ويضم مبانى إدارة الأكاديمية وإدارة الكلية والتسجيل ومنشآت رياضية (جمانزيوم – ملاعب مفتوحة – حمام سباحة- تنس – طائرة) وفصول دراسية وإسكان وقاعة طعام ومسجد ومكتبة وقاعة اجتماع تسع 1500 فرد وقاعة استماع وخدمات الضباط والجنود وميدان مغلق للرماية ومنشآت للتدريب الميدانى و5 أماكن لانتظار السيارات تتسع لأكثر 1970 سيارة ومدخل لكبار الزوار وآخر للطلبة.

بالإضافة إلى أعمال الطرق والتشجير والأرصفة والجراجات السطحية والخزان العالى والخزان الأرضى والأسوار والبوابات وساحات العرض العسكرى وقد بلغت كميات الحفر بالمشروع حوالى 150 ألف م3 والخرسانة المسلحة 140 ألف م3 وحديد التسليح حوالى 16 ألف طن والمنشآت المعدنية 5 آلاف طن.

وأوضح أن المقاولون العرب تسابق الزمن للانتهاء من أعمال مشروع مستشفى الشيخ جابر الصباح بالكويت بتكلفة 304 ملايين دينار كويتى ومشروع طريق الجهراء بالكويت بـ261 مليون دينار كويتى.