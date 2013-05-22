بحث ضخ 400 مليون دولار للصناعات الكيماوية من القرض التركي

كتب : قسم الاقتصاد الأربعاء 22-05-2013 18:11

تدرس وزارتا الاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، ضخ أكثر من 400 مليون دولار في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتدعيم ميزانيتها ومشروعاتها، وذلك في إطار الاستفادة من الموارد المتاحة من القرض التركي.

جاء ذلك خلال اجتماع يحيى حامد وزير الاستثمار، والدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي؛ لبحث التعاون بين الوزارتين، وآليات التنسيق المشترك بما يساعد على دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمارات في القطاعات ذات النشاط المشترك.

وأكد يحيى حامد وجود حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية التي يتم مناقشتها حاليًا من جانب الوزارتين، فضلا عن عدد من المشروعات المقترح استفادتها من خط الائتمان التركي، بما يساعد على النهوض بالشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.