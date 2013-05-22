أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. DMC

بحث ضخ 400 مليون دولار للصناعات الكيماوية من القرض التركي

Google+ Print
بحث ضخ 400 مليون دولار للصناعات الكيماوية من القرض التركي بحث ضخ 400 مليون دولار للصناعات الكيماوية من القرض التركي

كتب : قسم الاقتصاد الأربعاء 22-05-2013 18:11

تدرس وزارتا الاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، ضخ أكثر من 400 مليون دولار في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتدعيم ميزانيتها ومشروعاتها، وذلك في إطار الاستفادة من الموارد المتاحة من القرض التركي.

جاء ذلك خلال اجتماع يحيى حامد وزير الاستثمار، والدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي؛ لبحث التعاون بين الوزارتين، وآليات التنسيق المشترك بما يساعد على دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمارات في القطاعات ذات النشاط المشترك.

وأكد يحيى حامد وجود حزمة من المشروعات والفرص الاستثمارية التي يتم مناقشتها حاليًا من جانب الوزارتين، فضلا عن عدد من المشروعات المقترح استفادتها من خط الائتمان التركي، بما يساعد على النهوض بالشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم