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مرور الجيزة: تركيب 60 كاميرا مراقبة بمحاور المحافظة خلال أيام

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مرور الجيزة: تركيب 60 كاميرا مراقبة بمحاور المحافظة خلال أيام مرور الجيزة: تركيب 60 كاميرا مراقبة بمحاور المحافظة خلال أيام

قال العقيد أيمن عبد القادر مدير العلاقات العامة لمرور الجيزة، إن الإدارة برئاسة اللواء مصطفى درويش مدير المرور، ستقوم بتركيب 60كاميرا أمنية ومراقبة، للعمل على مراقبة جميع المحاور والميادين لرصد المخالفات المرورية وحوادث السير والأعطال التى تتسبب فى إعاقة حركة المرور.

وأضاف مدير العلاقات العامة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تركيب 40 كاميرا أمنية ورادار لرصد السرعات العالية التى يتخطاها سائقو المركبات والسيارات المتروكة، كذلك لمتابعة السير، كما سيتم تركيب 20 كاميرا مراقبة لمتابعة المخالفات المرورية لجميع المركبات.

وأوضح عبد القادر أنه تم الانتهاء من تركيب 34 كاميرا خلال المرحلة الأولى، لمتابعة الحالة المرورية والأمنية ببعض محاور وشوارع الجيزة، مؤكدا على أن الإدارة مستمرة فى انتهاج التطور التكنولوجى لتطوير جميع وحدات التراخيص وغرفة المرور.

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