"موناكو" على خطى الأميرة غرايس...

هل شاهدت "غرايس أوف موناكو" GRACE OF MONACO الذي يُعرض حالياً في دور السينما ببعض الدول العربيّة وافتتح الدورة السابعة والستين من مهرجان "كان" السينمائي، أخيراً؟

يسلّط هذا الفيلم الضوء على فترة من حياة الممثّلة الأمريكيّة الراحلة غرايس كيلي، وتحديداً بعد زواجها من الأمير رينييه الثالث، حين واجهت المشكلات إثر هذا الرباط لتخبطها بين فنّها وبروتوكولات القصر.

وسواء أًعجبت بشخصيّة الأميرة وخطابها في حفل الصليب الأحمر الدولي في خلال أزمة الإمارة السياسية مع فرنسا شارل دو غول في الستينيات، أو وجدت فيه معالجة أمريكية سينماتوغرافيّة ساذجة لحدث تاريخي أوروبي جلل، لا يمكنك تجاوز المشاهد التي تدور خارج جدران القصر المنيف وتصوّر "موناكو".فما رأيك في رحلة مفعمة بالرفاهية، برفقة "سيدتي نت" إلى موقع تصوير الفيلم الذي أدّت بطولته Nicole Kidman، ببراعة؟

تقع هذه الإمارة في جنوب أوروبا، عند أول هضاب جبال الألب، وتعتبر ثاني أصغر دولة مستقلّة في العالم بعد "الفاتيكان".

يغلب الطابع الجبلي عليها، ويسمح مناخها المتوسّطي المعتدل في جعلها قبلةً للسائحين، وخصوصاً الأثرياء منهم.

تضمّ المتاحف والقصور ومراكز التسوّق والترفيه التي تستحق الزيارة، كما تشتهر بسباق "الفورمولا 1" الأكثر شهرةً في العالم، حيث أُقيم للمرّة الأولى فيها سنة 1929، وذلك في شوارع مدينة "مونت كارلو"، وقد فاز فيه ويليام غروفر الذي كان يقود سيارة "بوجاتي".

ويتمحور عدد من المدرجات حول حلبة السباق التي تضم زوايا ضيّقة، ولا بد أن تشهدي إذا صادفت رحلتك مع موعد السباق السنوي على وصول الأثرياء والمشاهير بيخوتهم إلى الميناء ليشاهدوا هذه الفعاليات، علماً أن جميع شرفات مباني "موناكو" المحيطة تتحوّل إلى مقار لمشاهدة رياضة المحرّكات في هذه الفترة.

وفي البقعة عينها التي تجرى فيها سباقات "الفورمولا 1"، يقع "كازينو موناكو"، هذا المجمع الترفيهي الذي ينفرد ببنائه، ويضمّ مسرحاً ضخماً، وتحوطه أشهر الأسواق التي تضمّ متاجر المجوهرات والملابس.

وتحتضن "موناكو" أيضاً المعالم التالية:

_قصر الأمير:يربض على قمّة صخريّة، تعلو 60 متراً عن سطح الأرض، ويقدّم إطلالة بانوراميّة خلابة على مدينة "مونت كارلو"، ورُمّم في عصر النهضة.ويمكنك زيارة دواخله، برفقة دليل للتعرّف إلى تاريخه العريق وأبرز محتوياته.

يفتح للزائرين من يونيو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، من التاسعة والنصف صباحاً حتى السادسة مساء، وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.ولا تفوّتي المرور بالشقق التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر الملحقة به، فهي تتألف من قاعة العرش وصالة مازارين ومعرض يسوده الطراز الإيطالي وصالون لويس الخامس عشر.

_ صرح موناكو الديني:بني هذا الصرح الروماني سنة 1875، وكان مكرّسا للقديس نيكولاس، ويعدّ أحد الأبنية الأجمل في هذه الإمارة، وقد شهد على مراسم زواج الأمير رينييه الثالث من غرايس كيلي.

_متحف علوم المحيطات:افتتح سنة 1910، وحظي بشهرة عالمية، فهو يرتفع 85 متراً فوق سطح البحر، ويحتضن مجموعات مذهلة من الكائنات البحرية، ولا سيمّا قنديل البحر وفرس البحر والسلحفاة...وللدخول الى هذا العالم الرائع، يترتب على البالغين دفع 15 يورو، ويمكن تناول الغداء في "لا تراس" وزيارة متجر الهدايا فيه.

حديقة موناكو:يقصدها آلاف السائحين سنوياً للإطلاع على مجموعة منوّعة من النباتات النادرة من مختلف أنحاء العالم في جولة سيراً على الأقدام، ومنها الصبار والنبات الصحراوي وعدد قليل من النبات شبه الاستوائي.

تفتح أبوابها في كانون الثاني (يناير) ومن نوفمبر (تشرين الثاني) حتى ديسمبر (كانون الأول) من التاسعة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر، ومن فبراير (شباط) حتى أبريل (نيسان) وكذلك في أكتوبر (نشرين الأول) من التاسعة صباحا حتى السادسة مساء.

ويمكنك القيام بجولة سياحية ضمن المغارة الموجودة فيها، تستمرّ لحوالي 25 دقيقة، ويترتب عليك لبلوغها صعود السلالم الطويلة أي ما يعادل 6 طبقات، وذلك مقابل 8 يورو للبالغين و3.50 يورو لمن هم دون 16 سنة.

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