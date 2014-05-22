اختاري المشروبات الصحيّة لمواجهة حرّ الصيف

هل تشعرين بالعطش، في خلال أيّام الصيف الحارّة؟

مركز التغذية Low Cal Diet Clinic ينصحك بالاستعاضة عن شرب العصائر الغنيّة بالسعرات الحراريّة والمكوّنات غير الصحيّة بالمشروبات المفيدة، ويقدّم لك لائحة بأبرزها، حتى يمكنك الاستمتاع بشربها بدون الشعور بالذنب!

1- الماء

يشكّل الماء جزءاً لا يتجزّء من عمليّة الهضم، ويعتبر ضروريّاً لمكافحة التعرّق ولامتصاص المحلول القائم على الفيتامينات "سي" و"باء"، كما يساعدك في التخلّص من السموم المتراكمة في داخل جسمك.

ولذا، إشربي الماء بكميّات وافرة، أي حوالي 8 أكواب يوميّاً على الأقل، إن كنت تفرطين في المشروبات المسبّبة للجفاف، مثل القهوة.

وإذا مللت شرب الماء النقي، أضيفي إليه شرائح الليمون الحامض أو قطع الخيار أو أوراق النعناع.

2- عصير الرمّان

يزخر عصير الرمّان بمضادات الأكسدة، وهذه الأخيرة تقي من الالتهابات وأمراض القلب وسرطان الرئتين والبروستات.

وتحتوي بعض العصائر الجاهزة على مواد محليّة غير صحيّة، ولذا تفقّدي لائحة المكوّنات، واحرصي على شرب عصير الرمان الطبيعي الخالي من الإضافات.

3- عصير التوت البرّي

يعتبر عصير التوت البرّي من أكثر العصائر فائدةً، لغناه بالفيتامين "سي".

4- عصير البرتقال

عصير البرتقال غنيّ بالفيتامين "سي"، كما يعزّز جهاز المناعة، فضلاً عن أنّه معزّز بالكالسيوم والفيتامين "دي" والمغذيّات التي تقوّي العظام.

5- عصير الخضر الطازجة

يحتوي على كميّة قليلة من السعرات الحراريّة والسكّر مقارنةً بعصير الفاكهة التقليدي، كما أنّه غنيّ بالصوديوم.

6- "السموثي"

امزجي في الخلاّط الكهربائي:

- التوت الغنيّ بالمضادّات الحيويّة التي تحارب السرطان والفيتامين "سي" الذي يعزّز المناعة، كما أنّه يفتقر للسعرات الحراريّة.

_نصف ثمرة من الموز الغنيّ بالبوتاسيوم والسكّر الطبيعي.

_ الزبادي قليل الدسم وغير المحلّى الغنيّ بالكالسيوم الذي يساعد على نموّ العظام، كما وأنّه مصدر جيّد للبروتين.

وأضيفي نصف ملعقة صغيرة أو ملعقة صغيرة من بذورالكتّان المطحونة إلى "السموثي".

إبعدي عن "كوكتيلات" العصائر!

انتبهي إلى العبارات الثلاث التالية: كوكتيلات العصائر والمشروبات بنكهة العصير ومشروب العصير، إذ تحتوي غالبية هذه المنتجات على كميّات صغيرة من العصير الطبيعي.وغالبًا ما تكون مكوّناتها عبارة عن الماء ونوع من السكّر، مثل شراب الذرة الغنيّ بسكّر الفاكهة.

ومن الناحية الغذائيّة، تشبه هذه المشروبات الأغذية الغنيّة بالسكّر والسعرات الحراريّة، لكنّها لا تفتقر للمغذيّات.

نصيحتان

_ إذا كنت ترغبين في شرب أكثر من كوب من العصير يوميّاً، أضيفي إلى كلّ كوب الماء الفوّار، فتقلّلين بذا من السعرات الحراريّة المستهلكة.

_من الأفضل تناول الفاكهة عوضاً عن شرب عصائرها، لأنّها توفر لك كميّة هامّة من الألياف، فضلاً عن المغذيّات الإضافيّة من اللبّ والقشرة.

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