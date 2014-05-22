ننشر خطاب الأعلى للجامعات بتحديد سنوات الدراسة للمدرجين بقانون الحوافز



> أرسل الدكتور أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، خطابا إلى الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة والسكان، بتحديد سنوات الدراسة للمدرجين بقانون الحوافز.

وجاء نص الخطاب أنه "بالإشارة إلى خطاب بشأن القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم المهن الطبية "والمعروف إعلامياً بقانون الحوافز" غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمقرر صرف حوافزه وفق عدد سنوات الدراسة، نود الإفادة أن عدد سنوات الدراسة للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض والكيميائيين وفنى التريض والفنى الصحى كالتالى: - "أطباء التمريض "6+1 " وأطباء الأسنان "5 +1 " والصيادلة "5 +1 " والعلاج الطبيعى " 5 +1 " والبيطريين "5 سنوات" والتمريض " 4 +1 " والكميائيين "4 سنوات" وفنى التمريض والفنى الصحى "3 ثانوى + 2 معهد فنى".

ويعنى الخطاب، تساوى الصيادلة وأطباء الأسنان فى نسب صرف الحوافز وفق سنوات الدراسة من خلال إضافة سنة امتياز للصيادلة.