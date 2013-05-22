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25 % زيادة في التجارة بين تركيا والخليج عبر مصر

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25 % زيادة في التجارة بين تركيا والخليج عبر مصر 25 % زيادة في التجارة بين تركيا والخليج عبر مصر
رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: حركة التجارة بين تركيا ودول الخليج عبر سجلت أعلى معدل في الشهرين الماضيين

كتب : الأناضول منذ 53 دقيقة

قال محمد عبد القادر، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية، إن حركة التجارة بين تركيا ودول الخليج العربي عبر الموانئ المصرية، سجلت أعلى معدل في الشهرين الماضيين، منذ بدء تشغيل خط ملاحي بين مصر وتركيا في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وأضاف عبد القادر في مكالمة هاتفية بوكالة الأناضول للأنباء :" هناك زيادة 25% في حركة التجارة خلال مارس وأبريل الماضيين مقارنة بالمعدلات المحققة على مدار الأشهر التي أعقبت تشغيل الخط".

واتفقت المصرية مع الجانب التركي في مارس 2012 علي استغلال الموانئ المصرية، لنقل الصادرات التركية إلى دول الخليج العربي والأردن، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى هذه الدول.

وبدأ العمل بالخط الملاحي بين مصر وتركيا في 28 أبريل من العام الماضي، حيث يتم نقل البضائع والحاويات التركية من مينائي "ميرسن" و" إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ثم يتم نقل البضائع بأسطول سيارات النقل المصري بريا إلى ميناء بورتوفيق وميناء السخنة، لنقل البضائع على متن سفن إلى موانئ دول الخليج العربى.

وقال عبد القادر، إن 5 سفن تعمل على الخط بين مينائي الأدبية وبورتوفيق على البحر الأحمر، وبين ميناء ضبا السعودي، وهي سفن "روز جارد" و"ترانس لانديا" التركيتين و3 سفن مصرية هي :"دودو" و"الكرامة " و"البريتش".

وأضاف أن عدد الشاحنات التركية، التي تم نقلها عبر موانئ البحر الأحمر إلى دول الخليج خلال العام الأول من بدء تفعيل الاتفاقية بلغ 11.4 ألف شاحنة، تم نقلها بحرا إلى ميناء ضبا السعودي على متن 98 رحلة.

وقال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالي إيرادات الموانئ المصرية من تشغيل الخط بلغت نحو 1.6 مليون دولار خلال العام الاول من بدء التشغيل.

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