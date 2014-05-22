"التعليم" تنظم معسكرا للمبرمج الصغير بالمدينة التعليمية بأكتوبر

وافق الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على إقامة معسكر للمبرمج الصغير بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، تحفيزاً للابتكار والتفكير فى مجال البرمجة لدى الطلاب والمعلمين.

ويبدأ المعسكر الأول غدا الجمعة وحتى الخميس المقبل، ويشارك به 150 طالبا وطالبة، و40 معلما، و10 مشرفين.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية له، إنه سيتم صرف جوائز مالية للأوائل بالنسبة للطلاب، بـ1000 جنيه للأول، و800 جنيه للثانى، و600 جنيه للثالث مع 3 جوائز للمدرسين.

من جانبه، قال محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من المعسكر هو نشر الوعى التكنولوجى وثقافة البرمجة بين طلاب المدارس، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب الطلاب خلال المعسكر على مجموعة برامج تؤهلهم لإعداد برامج وألعاب تعليمية بأنفسهم.

وتابع أن الطلاب سيمارسون بجانب الدراسة التكنولوجية، أنشطة رياضية وترفيهية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة بين الطلاب وأخرى بين المعلمين فى مشروع مرتبط بالتدريب.