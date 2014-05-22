"القومى للطفولة" يطالب النائب العام بإحالة طفلة الشرقية إلى مأوى المجلس

أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس فور تلقيه استغاثة من طفلة الشرقية البالغة من العمر 12 عاما، والتى اعتدى عليها والدها جنسيا، مما أسفر عن إنجابها طفلا تم إيداعه بإحدى دور الأيتام.

وأشارت فى بيان لها اليوم الخميس، إلى أن المجلس قام بإبلاغ النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من الأب الذى اعترف بجريمته، والأم التى تسترت على هذه الفعلة الشنعاء، كما طالب النائب العام بتحويل الطفلة المجنى عليها وابنها الرضيع إلى مأوى إعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر حتى يتمكن المجلس من تقديم الدعم الطبى، والنفسى لهما.

وأضافت أنه تم مخاطبة الدكتور سعيد عثمان محافظ الشرقية، لتوفير الرعاية والحماية للطفلة حتى يصدر قرار بنقلها، وكذلك مولودها إلى المأوى، كما يتم التنسيق يوميا مع منسقة لجان الحماية بالمحافظة لمتابعة حالة الطفلة، موضحة أن المجلس سيقدم للطفلة الدعم القانونى اللازم للحصول على حقها، فضلا عن الدعم الاجتماعى والنفسى حتى تستطيع استكمال مسيرتها التعليمية.