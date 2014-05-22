ناهد عشرى: غرفة عمليات بكل مديرية للعمل على إنهاء مشاكل العمال

قررت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية للقوى العاملة بالمحافظات لمتابعة الحالات العاجلة، وإبلاغ ديوان عام الوزارة أولا بأول بها للعمل على حلها فورا.

وأكدت الوزيرة، فى تصريحات صحفية لها، لـ9 مديرى مديريات للقوى العاملة ضرورة زيادة معدلات التسوية الودية لشكاوى العمال، وتغيير طريقة العمل والبعد عن الوسائل البيروقراطية فى ظل العجز فى مفتشى العمل، مطالبه انتقالهم شخصيا إلى مواقع العمل والتدخل الفورى لإنهاء الأزمات العمالية قبل تفاقمها، وإلزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية لتلافى المخاطر المهنية التى قد تتعرض لها.

وشددت الوزيرة، خلال اجتماع حضرة مديرى مديريات القوى العاملة بالإسكندرية، والفيوم، والسويس والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وبنى سويف، والمنيا، والبحر الأحمر، على أهمية توفير مناخ عمل ملائم للعاملين بالمديرية وإنهاء مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم قدر المستطاع لرفع روحهم المعنوية، ورفع كفاءتهم بتكثيف الدورات التدريبية، ودفعهم لمزيد من العمل والإنجاز وحسن استقبال المواطنين.

وأضافت الوزيرة، أنه لابد من إظهار نتائج أعمال مديريات القوى العاملة فى إطار من الشفافية، وبأرقام حقيقية توضح حقيقة الأوضاع والمشاكل العمالية لتمكين الوزارة من وضع الحلول الجذرية لها.